الإرشادات الغذائية لمرضى الكبد الدهني والأطعمة التي يُنصح بتناولها خلال رمضان (فيديو)

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "الصحة العلاجية في رمضان"، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية اليومية حول الصحة العلاجية في رمضان، والتي يقدمها المركز القومي للبحوث.

وتحدثت مها حنفي محمود أستاذ التغذية بقسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، عن أهم الإرشادات الغذائية لمرضى الكبد الدهني، والأطعمة التي يُنصح بتناولها أو تجنبها خلال الصيام، لضمان الحفاظ على صحة الكبد وتجنب أي مضاعفات.

وقالت حنفي: إن الصيام مفيد جدا لمرض الكبد الذهني نظرا لقلة الأكل، مشيرة إلى أن من ضمن الأطعمة الممنوع تناولها لمريض الكبد الذهني الوجبات السريعة والمواد الغازية، لافته إلي أن زيادة الدهون في الطعام من ضمن العوامل التي ساهمت في انتشار مرض الكبد الذهني.

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