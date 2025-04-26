اختبار دم بسيط يتنبأ بالإصابة بمرض الكبد الدهني بعد 16 عاما

أظهرت دراسة جديدة أن الأطباء يستطيعون التنبؤ بدقة بخطر إصابة الشخص بمرض الكبد الدهني قبل 16 عاما من ظهور الأعراض.

اختبار دم بسيط يتنبأ بالإصابة بمرض الكبد الدهني

ومن المقرر أن يقدم الباحثون تقريرا في اجتماع أسبوع أمراض الجهاز الهضمي القادم في سان دييجو بولاية كاليفورنيا اختبار دم يبحث عن خمسة بروتينات محددة يمكنه التنبؤ بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والمعروف باسم مرض الكبد الدهني.

التنبؤ بمرض الكبد الدهني بعد خمس سنوات من البداية

أفاد باحثون أن اختبار البروتينات الخمسة كان دقيقًا بنسبة 84% في التنبؤ بمرض الكبد الدهني بعد خمس سنوات من البداية، ودقيقًا بنسبة 76% في التنبؤ قبل 16 عامًا من التشخيص.

في كثير من الأحيان، لا يكتشف الأشخاص أنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض الكبد قبل تشخيصهم وتعاملهم مع الأعراض، وفقًا للباحث الرئيسي الدكتور شيي يو، وهو طبيب مقيم في أمراض الجهاز الهضمي بالصين.



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مرض الكبد الدهني يصيب 4 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة

وأضاف يو: "إن هذا المجال يحتاج بشكل عاجل إلى مؤشرات حيوية ونماذج تنبؤية فعالة، وتُظهر أبحاثنا أن بروتينات البلازما تقدم استراتيجيات محتملة جديدة للتنبؤ والتدخل المبكر".

كيف تحدث الإصابة بالكبد الدهني؟

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تبدأ الدهون بالتراكم في الكبد، مما يؤدي في النهاية إلى التهاب وتندب.

وذكر الباحثون في ملاحظاتهم أن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب يواجهون خطر الوفاة المبكرة بما يصل إلى ضعف خطر غير المصابين به.

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بتحليل عينات الدم من أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في البنك الحيوي البريطاني، وهي دراسة بحثية صحية طويلة الأمد في المملكة المتحدة.

قام الفريق بفحص أكثر من 2700 بروتين منقول بالدم ووجد خمسة منها تبدو وكأنها إشارات تحذير مبكرة لمرض الكبد الدهني.

وقد أدى إضافة أدلة أخرى على مرض الكبد الدهني، مثل مؤشر كتلة الجسم (تقدير الدهون في الجسم على أساس الطول والوزن وممارسة التمارين الرياضية اليومية، إلى زيادة دقة اختبار الدم بشكل أكبر - أكثر من 90% في خمس سنوات و82% في 16 سنة.

وقال يو "لقد حققنا نتائج مماثلة عندما اختبرنا هذا النموذج التنبئي في مجموعة منفصلة من الأشخاص في الصين، مما يدعم بشكل أكبر قوة النموذج ويظهر أنه يمكن أن يكون فعالًا عبر مجموعات سكانية متنوعة".

ومن المقرر أن يقدم يو هذه النتائج في الرابع من مايو وتعتبر النتائج المقدمة في الاجتماعات الطبية أولية حتى يتم نشرها دوليا.

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