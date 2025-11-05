روسيا تعلن بدء عمليات تحديث الثالوث النووي الخاص بها

18 حجم الخط

أعلنت روسيا بدء عملية تحديث للثالوث النووي الذي يضم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات النووية، والطيران الاستراتيجي، في إطار ما وصفته بـ"تعزيز منظومة الردع الاستراتيجي".

وأكد الكرملين أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الأمن القومي الروسي والحفاظ على توازن الردع العالمي، نافيًا أن تكون موسكو منخرطة في أي سباق تسلّح جديد.

الكرملين: نطور أنظمتنا الخاصة

وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تشارك في سباق تسلح، لكنها تعمل على تطوير أنظمتها الدفاعية والهجومية الخاصة بما يتناسب مع التطورات التقنية الحديثة.

وأضاف أن الجيش الروسي يواصل اختبار وتحديث المنظومات النووية لضمان جاهزيتها واستجابتها لأي تهديدات محتملة.

واشنطن تُخطر موسكو بتجربة صاروخية

وفي السياق ذاته، أوضح الكرملين أن الولايات المتحدة أبلغت موسكو رسميًا بإجراء إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “مينيوتمان 3”، وذلك في إطار آليات الإخطار المتبادل المتفق عليها بين البلدين.

وأكدت موسكو أنها تأمل ألا تؤثر التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن التجارب النووية على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلنت السلطات الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في عقد اتفاقية مع روسيا للسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية.

البنتاجون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية

ومن جانبه قال روبرت كادليك، المرشح لمنصب مساعد وزير الحرب للردع النووي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا تمتلك، على حد زعمه، ترسانة نووية كبيرة تشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة غير المشمولة بمعاهدة ستارت الجديدة.

وأضاف كادليك: "أعتقد أنه يجب علينا استكشاف السبل لضمان إدراج هذه الأسلحة في اتفاقية للسيطرة على الأسلحة مع روسيا"، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.