حملة أمنية مكثفة بالجيزة لضبط المخالفات وتطبيق خطة ترشيد الكهرباء

نجحت الأجهزة الأمنية بـمحافظة الجيزة في تحرير 30 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق في الشتاء وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضي.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

الحملة شملت نطاقي قسمي شرطة الجيزة والدقي والعجوزة، حيث تم ضبط المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات المخالفة.

وقد أُحيلت المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

القبض على صاحب محطة بنزين بالجيزة

وفي سياق متصل، ألقت قوات مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، القبض على صاحب محطة بنزين وبحوزته 3050 لتر سولار مدعم، وذلك خلال حملة أمنية واسعة في مناطق كرداسة ومنشأة القناطر.

الحملة أسفرت عن ضبط 250 قضية تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات مثل إدارة منشآت دون ترخيص، البيع بأسعار مرتفعة، عدم الإعلان عن الأسعار، والاستيلاء على المال العام.

كما تم ضبط 4 أطنان من السولار المدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إغلاق 3 مخابز لبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

كما أسفرت الحملة عن إغلاق 3 مخابز في دوائر مركزي شرطة الصف وأطفيح بعد ضبط أصحابها لاستيلائهم على 22 جوال دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء. وجاءت هذه الإجراءات في إطار مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المخابز الثلاثة.

حملات مستمرة للتصدي للمخالفات

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة تنفيذ حملات رقابية مكثفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية السيد بلاسي، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز ومحطات الوقود. تهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة السلع وجودتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد صحتهم.

مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات

أعلنت محافظة الجيزة عن مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والكافيهات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وتكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً في فصل الشتاء، بينما سيتم تمديد ساعات العمل في أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً. أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات، فسيتم فتحها من الساعة الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل.

وتستثنى بعض الأنشطة من هذه المواعيد، مثل خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل، حيث تعمل على مدار الساعة. كما تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز من التوقيتات المحددة.









