ضبط 417 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق ومحطات الوقود بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الدقهلية، عدة حملات تفتيشية، على المخابز والأسواق والتجار التموينيين ومحطات الوقود وتمكنت من تحرير 417 مخالفة متنوعة.

ضربات حاسمة تسقط 417 مخالفة تموينية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض الانضباط الكامل بالأسواق، وحماية حقوق المواطنين، شهدت محافظة الدقهلية على مدار 3 أيام متتالية نشاطًا رقابيًا مكثفًا، أكّد أن العمل الميداني لا يعرف التوقّف، وأن أجهزة الرقابة التموينية حاضرة بقوة في مواجهة أي محاولات غش أو تلاعب.

تكثيف الجولات المفاجئة

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وقادها ميدانيًا المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، الذي وجّه بتكثيف الجولات المفاجئة على كافة الأنشطة التموينية دون استثناء.

وشملت الحملات المرور على الأسواق، والمخابز البلدية، والمستودعات، ومحطات الوقود، والتجار التموينيين، في إطار خطة رقابية صارمة تستهدف ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم السماح بالمساس بقوت المواطنين.

تحرير 210 محاضر في قطاع المخابز

وفي قطاع المخابز، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 210 محاضر، تنوّعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة، وتجميع الدقيق والتصرف فيه بالمخالفة للقانون، في رسالة حاسمة بأن رغيف الخبز خط أحمر لا يُسمح بالمساس به.

تحرير 154 مخالفة في مجال الأسواق

أما في مجال الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، فقد كثّفت الأجهزة التموينية حملاتها، وأسفرت عن تحرير 154 مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات.

كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، من بينها 160 كجم عجينة حواوشي، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة، إضافة إلى ضبط سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، شملت 23 قاروصة و3 جراكن زيت طعام زنة الواحد 15 كجم.

وشملت المضبوطات كذلك 1 طن مجروش بلاستيك خام، و5 أطنان ملح خشن، و2.5 طن لبن بدرة بدون فواتير، فضلًا عن ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص، والتحفظ على 5 براميل صابون سائل سعة 50 لترًا، و5 براميل كلور سعة 70 لترًا، لحين صدور قرار النيابة العامة.

إحكام الرقابة على منظومة الدعم

وفي مجال التجار التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير 47 مخالفة، تنوّعت بين الغلق، والعمل بدون ترخيص، والتصرف في المقررات التموينية، بما يؤكد تشديد الرقابة على منظومة الدعم وعدم السماح بإهداره أو التلاعب به.

ولم تغفل الحملات قطاع المواد البترولية، حيث تم تحرير 6 مخالفات، شملت البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الالتزام بالاشتراطات، كما تم ضبط استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على 6 أسطوانات، و4 أسطوانات سعة 25 كجم مملوءة ومجهولة المصدر.

وخلال 3 أيام فقط، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير إجمالي 417 مخالفة تموينية في مختلف القطاعات، بواقع 210 محاضر بالمخابز، و154 مخالفة بالأسواق، و47 مخالفة للتجار التموينيين، و6 مخالفات في قطاع المواد البترولية.

وأكد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية رقابية مستمرة تستهدف استقرار الأسواق وحماية المواطنين، مشددًا على أن العمل الميداني لن يتوقف، وأن جميع الأجهزة الرقابية ستظل يقظة وحاسمة في مواجهة أي تجاوزات تهدد المنظومة التموينية.

وأضاف أن القانون سيُطبق بكل قوة على المخالفين، في رسالة واضحة بأن الدقهلية تحت رقابة تموينية صارمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.