التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة خلال 18 شهرًا

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة أغلقت نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة أو مخالفة للاشتراطات في عدد من المحافظات، ضمن جهودها المستمرة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب الإغلاق تتنوع بين العمل دون ترخيص ومخالفات تنظيمية داخلية

وأوضح العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية لأسباب متعددة، أبرزها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي، الحصول على ترخيص ثم مخالفة الشروط المنظمة للعمل، جمع تبرعات بدون تصريح، ارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة النشاط ذاته

فرق تدخل سريع وفحص دوري لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية

وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك فرق تدخل سريع تعمل في القاهرة وجميع المحافظات، تتحرك فور تلقي البلاغات للتحقق من الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن هناك استراتيجية واضحة لعمل هذه الفرق تشمل الفحص الدوري لدور الرعاية، مراجعة التراخيص، التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات.

التضامن تؤكد استمرار الرقابة لحماية حقوق نزلاء دور الرعاية

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي على أن الوزارة تواصل تطبيق الرقابة المستمرة على جميع دور الرعاية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية وتقديم خدمات آمنة وإنسانية.

وأكد أن أي مؤسسة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، ضمن سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حماية الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية.

