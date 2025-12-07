الأحد 07 ديسمبر 2025
ضبط دواجن ولحوم فاسدة وتحرير محاضر ضد 3 محال تموينية في حملة بالجيزة

إغلاق محال جزيرة
إغلاق محال جزيرة شهيرة بالجيزة، فيتو
شنت مباحث التموين بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة رقابية موسعة استهدفت التفتيش على محال الجزارة والكشف عن اللحوم والدواجن التي يتم بيعها للمواطنين وتفتيش  المحال التموينية، للتأكد من التزامها بقواعد صرف الدعم وضبط أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة المخصصة للمواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن واللحوم الفاسدة بعدد من محال الجزارة وإغلاق بعضها لعدم توافر التصاريح اللازمة والرقابة وعدم الالتزام بالتسعيرة

كما حررت الحملة محاضر ضد 3 محال تموينية ثبت غلقها خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر، بالإضافة إلى ضبط محلين آخرين يعمل دون ماكينة صرف، حيث تم فتح تحقيق موسع لمراجعة حركة مبيعاته.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات
 

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

