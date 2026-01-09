لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق التابعة لمركز ومدينة المنزلة، مع ضعفها عن مدينة المطرية، وذلك غدًا السبت، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، لمدة 12 ساعة تقريبًا.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل الوحدة المحلية بالعمارنة، والوحدة المحلية بالحوتة، والوحدة المحلية بالعصافرة، بينما تشهد مدينة المطرية ضعفًا في ضغوط المياه خلال فترة الأعمال.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة وربط خط طرد قطر 600 مم (الخامس) بمرفق الجمالية، ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وذلك من خلال أحد المقاولين.

تدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، والهيئات، والمستشفيات والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

