جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات لمواقع حمساوية جنوب وشمال غزة

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه وجه ضربات "دقيقة" لمواقع تابعة لـحماس جنوب وشمال قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من مدينة غزة أمس.

جيش الاحتلال يوجه ضربة على قطاع غزة

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أنه "ردا على عملية فاشلة لإطلاق قذيفة صاروخية من منطقة مدينة غزة نحو الأراضي الإسرائيلية وجه جيش الاحتلال والشاباك ضربات دقيقة استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لحماس في جنوب وشمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه "خلال الضربات هاجم جيش الاحتلال والشاباك عددا من عناصر حماس بالإضافة إلى فتحات لإطلاق قذائف وبنى تحتية أخرى".

جيش الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار

وادعى جيش الاحتلال أن "عملية إطلاق القذيفة الصاروخية تعتبر خرقا فجا لاتفاق وقف النار حيث ينظر الجيش والشاباك ببالغ الخطورة إلى أي خرق للاتفاق وسيواصلان العمل ضد كل محاولة للدفع بمخططات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويستهدف المدنيين العزل مما تسبب في استشهاد مئات الأشخاص منذ توقيع الاتفاق.

وتعرقل دولة الاحتلال عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بهدف مواصلة الحرب والسيطرة على القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.