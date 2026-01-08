نائب وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف في البحيرة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة لمحافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكد من جودة التشغيل والصيانة وحماية الأصول، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.



رافقه خلال الزيارة كل من؛ الدكتور الرئيس التنفيذي لـجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والسيد المهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



بدأت الجولة بتفقد المعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث تضم منظومة المعامل معملًا مركزيًا، و33 معملًا فرعيًا لمياه الشرب، و27 معملًا فرعيًا للصرف الصحي، بالإضافة إلى 23 معملًا متنقلًا تغطي مختلف مناطق المحافظة.

واطلع نائب الوزير على منظومة العمل داخل المعمل المركزي، وما تضمه من أجهزة تحليل متطورة لمراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة.



وأكد أهمية الاستدامة البيئية في جودة المياه، مشددًا على أن جودة المياه تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كفاءة تشغيل المعامل واستدامة الأصول تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات آمنة ومستقرة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الجامعات والمصانع لرفع القدرات الفنية وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

ثم تفقد نائب الوزير مركز التدريب الإقليمي، حيث اطلع على قاعات التدريب ومدى جاهزيتها، والبرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لتطوير مهاراتهم العملية والتقنية في مختلف مجالات قطاع المياه والصرف الصحي. كما تفقد مكتبة المركز، التي تضم عددًا كبيرًا من الكتب والمراجع المتخصصة، بما يدعم الجانب العلمي والتدريبي للعاملين ويسهم في رفع كفاءتهم المهنية.

وقام نائب الوزير بعد ذلك بزيارة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، والتي تعمل بنظام الثلاث سنوات، وتضم ثلاثة مبانٍ تعليمية مجهزة لتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الفنية المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وتقدم المدرسة برامج تعليمية متكاملة تشمل مواد ثقافية، وفنية تخصصية، وعلمية، إلى جانب تدريب عملي مكثف يمثل نحو 75٪ من إجمالي العملية التعليمية، بما يضمن الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وتتكون المدرسة من ثلاثة أقسام رئيسية: المعامل، المحطات، والشبكات، بما يعكس نموذجًا متكاملًا لإعداد كوادر فنية مؤهلة.

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير الفصول الدراسية، وأجرى حوارًا مباشرًا مع الطلاب أثناء يومهم الدراسي، اطّلع خلاله على طبيعة المناهج وأساليب التدريب، مؤكدًا أهمية هذا النموذج التعليمي في إعداد جيل فني قادر على دعم استدامة تشغيل المرافق والحفاظ على أصول الدولة.

واستمع نائب الوزير بعد ذلك إلى شرح مفصل داخل الورش الفنية عن أعمال تأهيل المعدات وإعادة استخدامها، والتي شملت لوحات الكهرباء، والمعدات الكهروميكانيكية، والعدادات، وأعمال المسبوكات. كما تم استعراض تطوير مسبك الزهر الرمادي الخاص بالشركة، ودراسة إدخال خط إنتاج للزهر المرن، إلى جانب تطبيق نظام متكامل لضمان جودة المنتج من حيث التأهيل والتشغيل والاختبار وفق أعلى المعايير الفنية.

وأشاد نائب الوزير بمجهودات الشركة في تأهيل المعدات، مؤكدًا أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وتبني الجودة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الورش القائمة يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استدامة الموارد، وتحسين كفاءة التشغيل في قطاع المياه والصرف الصحي.

ثم قدم المهندس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عرضًا تقديميًا تناول إنجازات الشركة، شمل إدارة الأصول وجميع الملفات التشغيلية وأداء الشركة بها، واستعراض موقف مشروعات الإحلال والتجديد، ومبادرة حياة كريمة التي تشمل 6 مراكز بالمحافظة، إلى جانب مشروعات التعاون الدولي، وتجهيزات مجابهة الأمطار لضمان استمرارية التشغيل وجودة المياه.

وأكد نائب الوزير على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال المتبقية، مع توفير الموارد الفنية والمالية اللازمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم التشغيل الذكي وأنظمة المراقبة والتحكم، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الموارد.

كما شدد على تعزيز التنسيق مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل آلية التسليم الذاتي للمشروعات بعد الانتهاء من التنفيذ.

وكلف نائب الوزير الجهاز التنظيمي بتشكيل لجنة رقابة خارجية لمنح شهادة الجودة TSM للمحطات، بالتوازي مع رقابة داخلية من الشركة القابضة، من خلال تنسيق ثلاثي بين وزارة الإسكان والجهاز التنظيمي والشركة القابضة، لوضع آليات واضحة للمنح ومعايير دقيقة للتقييم.

واختتم نائب الوزير زيارته بالتأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي في إدارة وتشغيل أصول الدولة، والحفاظ على الصورة الذهنية للشركة كممثل للدولة أمام المواطن، وتطبيق سياسة الباب المفتوح، مع ترشيد الموارد وحسن إدارة الأصول.

كما شدد على تنظيم مسابقة سنوية لتكريم أفضل أداء للشركات وفق 12 مؤشرًا رئيسيًا، وتكريم أول خمس شركات في بداية كل عام مالي.

وأكد سيادته أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة صف ثانٍ من الشباب المؤهل، مشيدًا بجهود الشركة وأدائها، ومؤكدًا أن رضا المواطن يظل الهدف الأساسي والمحور الرئيسي لقياس نجاح جميع المشروعات والخدمات.

