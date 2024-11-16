السبت 16 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف رئيس مدينة المطرية بتكثيف أعمدة الإنارة على الطرق

طريق الحزام الامن،
طريق الحزام الامن، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة المطرية بالتنسيق مع رئيسي مركزي الجمالية والمنزلة، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة وكشافات الإنارة.

وذلك في إطار تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد، وحرصا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومن منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية لمدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور بالدقهلية بوضع محددات منع سير النقل الثقيل، بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق ومدير إدارة المرور في محافظتي بورسعيد ودمياط حيث يمر بهما الطريق.

وعلى الفور تم وضع حواجز خرسانية بطول الطريق بالمراكز الثلاثة، المطرية والجمالية والمنزلة منعا لمرور النقل الثقيل.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بدأ إنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية وأمام المدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، وتركيب علامات عاكسة على جانبي الطريق.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على أرواح المواطنين في إطار تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم مركز ومدينة المطرية ضمن خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات.

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