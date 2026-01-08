الخميس 08 يناير 2026
الكاف يعلن مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في  بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من بطولتي كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 23 يناير حتى الأحد 25 يناير.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى:

السبت، 24 يناير 2026

- باور ديناموز (زامبيا) × ريفرز يونايتد (نيجيريا) - الساعة 3:00.

- نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز (مصر) - الساعة 9:00.

المجموعة الثانية:
الجمعة، 23 يناير 2026

- الأهلي (مصر) × يانج أفريكانز (تنزانيا) - الساعة 6:00.

السبت، 24 يناير 2026

-  شبيبة القبائل (الجزائر) × الرباط (المغرب) – الساعة 6:00.

المجموعة الثالثة:
الجمعة، 23 يناير 2026

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) × الهلال أم درمان (الجنوب) - الساعة 8:00.

الأحد، 25 يناير 2026

-  سانت إيلوي لوبوبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) × مولودية الجزائر (الجزائر) – الساعة 3:00.

المجموعة الرابعة
السبت، 24 يناير 2026

-  الترجي التونسي (تونس) × سيمبا (تنزانيا). - الساعة 6:00.

الأحد، 25 يناير 2026

- ستاد مالي (مالايا) × بترو أتلتيكو (الإنجولي) - الساعة 6:00.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

المجموعة الأولى:
السبت.. 24 يناير 2026:

- اتحاد الجزائر (الجزائر) × جوليبا (مالي) -الساعة 9:00.
الأحد.. 25 يناير 2026

-أولمبيك آسفي (المغرب) × سان بيدرو (كوت ديفوار) –الساعة  6:00.

المجموعة الثانية
الأحد.. 25 يناير 2026

- نيروبي يونايتد (كينيا) × عزام (تنزانيا) - 3:00.
- الوداد (المغرب) × مانيما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) -الساعة 9:00.

المجموعة الثالثة:
الأحد.. 25 يناير 2026

- سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) × أوتوهو (الكونغو) - الساعة 6:00.
- بلوزداد (الجزائر) × ستيلينبوش (جنوب أفريقيا) - الساعة 9:00.

المجموعة الرابعة
الأحد.. 25 يناير 2026

-  زيسكو يونايتد (زامبيا) × نادي كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الساعة 3:00. 

- الزمالك (مصر) × المصري (مصر) –الساعة 9:00

