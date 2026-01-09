العثور على دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعمين في بنها

18 حجم الخط

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة بنها.

تموين القليوبية يضبط مطعمين ببنها لمخالفات تموينية وغذائية



وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتكثيف المتابعة الميدانية بالتعاون مع الطب البيطري ومجلس مدينة بنها وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.



وأسفرت الحملة عن ضبط مطعم لحيازته سلعًا غذائية بدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كميات من الزيت والكاتشب والصلصة وصوص الباربكيو والكريمة بلغ إجماليها 16 جركنًا مختلفة الأنواع والأوزان دون مستندات رسمية.



كما تم ضبط مطعم آخر لحيازته لحوم وأجزاء دواجن مجمدة بدون بيانات دالة على مصدرها، حيث جرى التحفظ على 11 كيلو و800 جرام لحوم ودهون، بالإضافة إلى 18 كيلو من أجزاء دواجن مجمدة متغيرة الخواص وبدون بيانات.



وتم خلال الحملة تحرير ثلاثة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة شملت مطعمين ومحل بقالة.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

