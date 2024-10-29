الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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حوادث

حملة مكبرة لـ مباحث التموين بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة بحملة
ضبط لحوم فاسدة بحملة مكبرة في الجيزة،فيتو

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة  بالتعاون مع  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، استهدفت أحياء جنوب الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط  ٨٧٠ كجم دهون حيوانية غير صالحة، و٥٤٠ كجم مفروم دواجن دون بيانات سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك، و١٣٠٠ كجم هياكل دواجن سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك، و٤٣٠ كجم عجينة دواجن سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك.

كما تضمنت المضبوطات ٣٠٠ كجم عجينة حواوشى سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك، ١٦٠ كجم سجق سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك، ١٧٠٠ كجم أجنحة الدجاج سحب عينات لبيان صلاحيتها للاستهلاك، كما تم تحرير ١٠ محاضر، وتم الإجراءات القانونية اللازمة.

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مباحث التموين وضانى وجاموسى ضبط ٨٧٠ كجم دهون حيوانية غير صالحة الطب البيطري

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