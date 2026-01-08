سقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية ليلا (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة.

رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ

ورفعت المحافظة درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، والدفع بسيارات الصرف الصحي في كافة التمركزات وتطهير الشنايش والمطابق للأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء حيث من المتوقع أن تبدأ في الثالثة فجرا وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

طقس شديد البرودة في آخر الليل

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، ويسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

