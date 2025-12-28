الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

طقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ "العلمين، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" حيث يصل ارتفاع الأمواج  من 2.5 الى 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة.

 

برودة شديدة وظاهرتان مقلقتان، تحذير من حالة الطقس اليوم الأحد

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


حالة الطقس اليوم الأحد 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد  حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
  

