الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا، بدء امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالقليوبية

طلاب النقل، فيتو
طلاب النقل، فيتو
18 حجم الخط

يبدأ طلاب النقل بـمحافظة القليوبية غدًا السبت، امتحانات نصف العام وسط استعدادات مكثفة، من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

مياه القليوبية توقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالقليوبية 

ووفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي «رسمي لغات»، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026.


وأوضحت المديرية أن الامتحانات تبدأ بأداء امتحان اللغة العربية، يليه امتحان العلوم، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الرياضيات، وتُختتم بامتحان الدراسات الاجتماعية، وفق المواعيد والزمن المحدد لكل مادة.


وأكدت المديرية أن زمن الإجابة يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين ونصف حسب طبيعة كل مادة، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب.

 

كما يؤدي طلاب النقل أيضًا الصفين الأول والثاني الإعدادي أولى الامتحانات الأول والثاني الإعدادي غدًا السبت  بأداء امتحان اللغة العربية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات نصف العام إلى جانب التنسيق الكامل لتأمين مقار اللجان الانتخابية التي ستشهد جولة الإعادة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث شدد مدير التعليم بالقليوبية على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.


وتمنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والالتزام بالمواعيد المعلنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية مياه القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير التعليم بـالقليوبية محافظة القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

مياه القليوبية توقع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري هليوبوليس لتنفيذ وصلات مياه وصرف صحي

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

بعد حريق مصحة للإدمان، أول قرار لمحافظ القليوبية بشأن المراكز الطبية والمستشفيات
ads

الأكثر قراءة

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الاحترام والتبرع بالدم"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

اصنعي بنفسك سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر وزيادة نموه

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية