غدا، بدء امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالقليوبية

يبدأ طلاب النقل بـمحافظة القليوبية غدًا السبت، امتحانات نصف العام وسط استعدادات مكثفة، من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالقليوبية

ووفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي «رسمي لغات»، على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026.



وأوضحت المديرية أن الامتحانات تبدأ بأداء امتحان اللغة العربية، يليه امتحان العلوم، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الرياضيات، وتُختتم بامتحان الدراسات الاجتماعية، وفق المواعيد والزمن المحدد لكل مادة.



وأكدت المديرية أن زمن الإجابة يتراوح بين ساعة ونصف وساعتين ونصف حسب طبيعة كل مادة، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب.

كما يؤدي طلاب النقل أيضًا الصفين الأول والثاني الإعدادي أولى الامتحانات الأول والثاني الإعدادي غدًا السبت بأداء امتحان اللغة العربية.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات نصف العام إلى جانب التنسيق الكامل لتأمين مقار اللجان الانتخابية التي ستشهد جولة الإعادة الثانية للانتخابات البرلمانية، حيث شدد مدير التعليم بالقليوبية على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.



وتمنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والالتزام بالمواعيد المعلنة.

