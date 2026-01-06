الثلاثاء 06 يناير 2026
خارج الحدود

مساعد ترامب: جرينلاند أمريكية ويمكننا الاستيلاء على الأراضي الدنماركية شبه المستقلة إذا أردنا

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
قال ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن جزيرة جرينلاند تنتمي بشكل شرعي إلى الولايات المتحدة، وإن إدارة ترامب يمكنها الاستيلاء على الأراضي الدنماركية شبه المستقلة إذا أرادت ذلك.

استخدام القوة العسكرية

وفى تصريحات لشبكة سي إن إن، قال ميلر، بعد أن سُئل مرارًا وتكرارًا عما إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية،: «لن يقاتل أحد الولايات المتحدة عسكريًا بشأن مستقبل جرينلاند».

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تصريحات ميلر جزء من حملة صريحة من جانب مساعد ترامب، الذي كان لفترة طويلة لاعبًا قويًا من وراء الكواليس، في سياسة الإدارة الحالية لتبرير الإمبريالية الأمريكية، ورؤية لنظام عالمي جديد يمكن للولايات المتحدة من خلاله الإطاحة بالحكومات الوطنية بحرية والاستيلاء على الأراضي والموارد الأجنبية طالما كان ذلك في المصلحة الوطنية.

 الولايات المتحدة ستسيطر قريبًا على جرينلاند

وقال:  نحن نعيش في عالم، في العالم الحقيقي، تحكمه القوة، تحكمه القوة، تحكمه القوة»، مضيفًا أن هذه هي القوانين الحديدية للعالم منذ بداية الزمن.

وجاءت تصريحات ميلر بعد أن نشرت زوجته صورة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع تشير إلى أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبًا على جرينلاند، مع تجديد ترامب لجهوده الخاصة في الجزيرة.

وأوضحت نيويورك تايمز أن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بالقوة من شأنه أن يمزق الاتفاق الأساسى الذي يدعم حلف الناتو العسكري، والذي تعد الدنمارك والولايات المتحدة من الأعضاء المؤسسين له، وبموجب هذه المعاهدة، يتم التعامل مع أي هجوم على أي عضو على أنه هجوم على جميع الأعضاء. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لا يستبعد استخدام الجيش للسيطرة على جرينلاند.

واستغلال احتياطاتها النفطية الهائلة

كما ردد ميلر نية ترامب في حكم فنزويلا واستغلال احتياطاتها النفطية الهائلة، بعد الهجوم الأمريكى الذى أسفر عن اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته من كاراكاس. 

وقال ميلر: «إن الولايات المتحدة الأمريكية تدير فنزويلا»، رافضًا المعاهدات الدولية التي تكرس حق أي دولة في الاستقلال والسيادة باعتبارها مبادئ دولية.

وأكد ميلر أن الحصار العسكري الأمريكي على فنزويلا، والتي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، سيمنح الولايات المتحدة السيطرة على البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

واعتبرت نيويورك تايمز أن ميلر عبر عن التاريخ المظلم للولايات المتحدة التي حكمت الدول الأضعف والأصغر في أمريكا اللاتينية من خلال استعراض قوتها العسكرية. 

 

