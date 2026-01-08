كشف هوية عميل للموساد في طهران، منشورات جديدة لمجموعة القرصنة حنظلة الإيرانية

18 حجم الخط

حنظلة، نشرت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة"، المرتبطة بدولة إيران، اليوم، سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها هوية عميل يُنسق عمليات الموساد في إيران، وهددت المجموعة بنشر المزيد من المعلومات الحساسة.

مجموعة حنظلة تكشف هوية عميل للموساد في إيران

وكانت مجموعة القرصنة حنظلة، التي سبق لها تسريب معلومات تم الحصول عليها من خلال اختراق الهواتف الشخصية لمسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هددت في وقت سابق بتسريب معلومات يحتمل ارتباطها بـ الاستخبارات الإسرائيلية، وقالت: "سيواجه الموساد صدمة لم يتوقعها قط".

تصوير أمام منزل عميل للموساد في إيران يثير الإضرابات

ثم نشرت مجموعة حنظلة عدة مقاطع فيديو، قالت إنها صورت أمام منزل عميل للموساد، اتهمته بلعب "دور رئيسي في تنظيم وتوجيه الشبكات التي تقف وراء الاضطرابات داخل إيران".

كما اتهم حنظلة العميل بتأسيس "التنسيق والتماسك بين القادة الرئيسيين" للاحتجاجات المستمرة المناهضة للنظام الإيراني، فضلًا عن تقديم "الدعم المالي اللازم لدعم وتوسيع الأنشطة المناهضة لإيران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.