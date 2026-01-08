الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

كشف هوية عميل للموساد في طهران، منشورات جديدة لمجموعة القرصنة حنظلة الإيرانية

مجموعة حنظلة، فيتو
حنظلة، نشرت مجموعة القرصنة الإلكترونية "حنظلة"، المرتبطة بدولة إيران، اليوم، سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها هوية عميل يُنسق عمليات الموساد في إيران، وهددت المجموعة بنشر المزيد من المعلومات الحساسة.

مجموعة حنظلة تكشف هوية عميل للموساد في إيران

وكانت مجموعة القرصنة حنظلة، التي سبق لها تسريب معلومات تم الحصول عليها من خلال اختراق الهواتف الشخصية لمسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، هددت في وقت سابق بتسريب معلومات يحتمل ارتباطها بـ الاستخبارات الإسرائيلية، وقالت: "سيواجه الموساد صدمة لم يتوقعها قط".

تصوير أمام منزل عميل للموساد في إيران يثير الإضرابات

ثم نشرت مجموعة حنظلة عدة مقاطع فيديو، قالت إنها صورت أمام منزل عميل للموساد، اتهمته بلعب "دور رئيسي في تنظيم وتوجيه الشبكات التي تقف وراء الاضطرابات داخل إيران".

كما اتهم حنظلة العميل بتأسيس "التنسيق والتماسك بين القادة الرئيسيين" للاحتجاجات المستمرة المناهضة للنظام الإيراني، فضلًا عن تقديم "الدعم المالي اللازم لدعم وتوسيع الأنشطة المناهضة لإيران".

ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين

رويترز: انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران

 

 

