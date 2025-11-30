الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)

هاكرز إيرانيون، فيتو
هاكرز إيرانيون، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، أنها اقتحمت سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق جيرتز، تاركة فيها باقة من الزهور ورسالة تهديد.

وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن مجموعة القرصنة "حنظلة" قد حصلت على تفاصيل الدكتور إسحاق غيرتز، كبير المهندسين النوويين الإسرائيليين من خلال التسلل إلى نظام مركز سوريك للأبحاث النووية التابع للنظام.

ونشرت المجموعة رسالة تهديد على تطبيق "تلغرام" موجهة إلى العالم، وجاء فيها: "استلمت الباقة منا بالأمس، جسم غير مؤذ للوهلة الأولى. لكنك شعرت بثقله، أليس كذلك؟ شعرت بوجوده خلفه (باقة الزهور)، بالأيدي التي حملتها، ووقع أقدام اختفى قبل أن تفتح الباب".

وأضافت المجموعة في الرسالة: "أخبرنا، كيف حال سيارتك؟ هل سمعت صوت طقطقة خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ هل شعرت بالدهشة؟".

كما أكدت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة": "نسير في شوارعكم. نتنفس هواءكم. نقف في أماكن ظننتم أنها منيعة".

ووجهت المجموعة كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قالت في الرسالة: "قل لرئيس وزرائك هذا: عليه أن يهتم أقل بالسيطرة على الناس وأكثر بإطعامهم. الجوع الذي يتفاقم تحت قدميه يزداد قوة كل ساعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجموعة القرصنة الإيرانية حنظلة سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق جيرتز العالم النووي الإسرائيلي إسحاق جيرتز باقة من الزهور مجموعة القرصنة حنظلة كبير المهندسين النوويين الإسرائيليين

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

الصحة: عقوبات رادعة للشكاوى الكيدية في قضايا الأخطاء الطبية

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

خدمات

المزيد

تعرف على مدة ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

قفزة في اليوريا العادي والمخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads