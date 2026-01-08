ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها "بقوة" إذا قتلت المحتجين.

وأفادت وكالة «رويترز»، منذ قليل، بانقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران.

لن نظهر أي رحمة

في سياق متصل، قالت السلطة القضائية في إيران، الإثنين إنها لن تتساهل مع "مثيري الشغب" في المظاهرات.

وبحسب شبكة «العربية»، علقت السلطة القضائية في إيران عن الاحتجاجات: لن نظهر أي رحمة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أي فرصة لتقويض وحدتها الوطنية.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: تصريحات نتنياهو بشأن الوضع الداخلي الإيراني ترويج للعنف.

تصريحات نتنياهو حول الملفات الحرجة

في غضون ذلك، دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، خطوة تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى فنزويلا عسكريا، بهدف القضاء على نظام مادورو، معتبرا أن تحرك الولايات المتحدة حازم.

نتنياهو يكشف تمسك ترامب بنزع سلاح حماس

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعى، إلى ملف غزة، كاشفا أن ترامب أخبره بضرورة نزع سلاح حماس، كشرط أساسي لتنفيذ خطة للسلام المكونة من 20 بندا، ولم يبد الرئيس الأمريكى أي تنازل عن هذا الشرط، وفق قوله.

نتنياهو يدعم مظاهرات الإيرانيين ويصفها بلحظة حاسمة

كما تناول نتنياهو الأوضاع فى إيران، بقوله: "أننا نقف متضامين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة"، مضيفًا: "من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره"، وذلك بعد أن شهدت الجمهورية الإسلامية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.