بالأرقام، حصاد 2025 لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر

18 حجم الخط

واصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف خلال عام 2025 أداء دوره الريادي في تطوير منظومة تعليم الوافدين، وتعزيز حضور اللغة العربية عالميًا، وترسيخ رسالة الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال، من خلال حزمة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والرقمية والثقافية، إلى جانب التوسع في الرعاية الشاملة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.



ويأتي هذا الحصاد السنوي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمركز (2018–2030)، التي تستهدف تطوير تعليم الوافدين قبل الجامعي، وتحويله إلى نموذج عصري يجمع بين الأصالة الأزهرية ومتطلبات العصر، بما يعزز مكانة الأزهر الشريف كمرجعية علمية ولغوية عالمية.



نشر وتعزيز اللغة العربية عالميًا



حقق المركز خلال عام 2025 إنجازات بارزة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال تطوير منظومة تعليمية حديثة تُعد نموذجًا عالميًا، كان في مقدمتها تأليف وإصدار سلاسل تعليمية رائدة، أبرزها سلسلة التحفة الأزهرية التي أصبحت مرجعًا دوليًا يُدرَّس في العديد من الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية. كما أصدر المركز سلاسل متخصصة لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين الأجانب وفق أحدث المعايير العالمية، وسلسلة متكاملة للأطفال تراعي الخصائص العمرية والتربوية، وتجمع بين الحداثة التعليمية والهوية الإسلامية الوسطية.



وفي إطار بناء القدرات البشرية، واصل المركز تنفيذ البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية، إلى جانب برامج تنمية مهارات المعلمين بالخارج، وبرنامج تعزيز كوادر العلماء، وبرامج المعايشة اللغوية التي تدمج التعليم النظري بالتطبيق العملي داخل المجتمع المصري. كما عزز المركز التحول الرقمي من خلال منصات تعليم إلكتروني تفاعلية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم النطق والقواعد، وتحويل المناهج إلى صيغ رقمية تفاعلية.

البرامج التعليمية والتأهيلية



قدّم المركز برنامج حداثة ومعادلة الشهادات للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر، حيث بلغ إجمالي عدد الدارسين خلال عام 2025 نحو 4027 طالبًا. كما واصل المركز التوسع في منظومة الدراسة الإلكترونية عن بُعد، التي بلغ عدد الدارسين بها 4522 دارسًا من 12 دولة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف طالب ببرامج تحديد المستوى اللغوي، و5284 طالبًا عبر منصة التعليم عن بُعد للالتحاق بجامعة الأزهر.



وفي سياق نشر تعليم العربية عالميًا، أشرف المركز على افتتاح مراكز الأزهر لتعليم اللغة العربية في عدد من دول العالم، من بينها إندونيسيا وتشاد وجامبيا وسيراليون، مع الإعداد لافتتاح مركز جديد في كندا، تأكيدًا للدور العالمي للأزهر الشريف.



رعاية الطلاب والبرامج الداعمة



نفذ المركز برنامج المعايشة اللغوية بمشاركة 263 طالبًا من مؤسسات تعليمية بإندونيسيا، مع قوائم انتظار لدفعات جديدة. كما استمر برنامج تعليم الوافدين الكبار للعام الخامس على التوالي، مستهدفًا الطلاب فوق سن الثلاثين، وبلغ عدد الدارسين به 1186 طالبًا وطالبة.



وشهد عام 2025 انطلاق العمل بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (الشبيني سابقًا)، والتحاق 151 طالبًا وطالبة به. كما استمر المركز في تقديم فصول التقوية للطلاب الوافدين، ودعم المتفوقين، وتأهيل الطلاب للمسابقات التعليمية.



الرعاية الاجتماعية والخدمات الطلابية



واصل المركز تقديم رعاية متكاملة للطلاب الوافدين، شملت الدعم الصحي، وتسهيل إجراءات الإقامة، وتقديم مساعدات مادية وعينية، حيث تم توزيع آلاف الكراتين الرمضانية والشنط المدرسية والملابس، إلى جانب تجهيز صالات رياضية حديثة. كما طوّر المركز إجراءات التصديقات الخاصة بتجديد الإقامة، ومتابعة آلاف الملفات لضمان انتظام الأوضاع القانونية للطلاب.



الأنشطة الثقافية والطلابية



استمر الملتقى الدائم للطلاب الوافدين في أداء دوره كمنصة للحوار والتواصل، وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الطلابية والملحقين الثقافيين. كما نظم المركز برنامج استقبال الطلاب الوافدين الجدد للعام الثالث على التوالي، وحفل خريجي معاهد البعوث الإسلامية، وحفل خريجي جامعة الأزهر للطلاب الوافدين.

الإبداع والمبادرات النوعية



واصلت أكاديمية مواهب وقدرات تقديم برامجها المتنوعة لاكتشاف ورعاية المبدعين من الطلاب الوافدين في المجالات العلمية والثقافية والفنية. كما استمرت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في أداء رسالتها، مع التوسع في افتتاح فروع جديدة.



ونظم المركز الملتقى الدولي للكاريكاتير للعام الثالث على التوالي، بمشاركة دولية واسعة، إلى جانب استمرار مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي، وتنفيذ مبادرات مجتمعية مؤثرة، من بينها مبادرة «نحو نفس مطمئنة» للدعم النفسي، ومبادرة الإفطار اليومي للطلاب الوافدين خلال شهر رمضان.



الإعلام والتواصل



عزز المركز حضوره الإعلامي من خلال استمرار ركن الوافدين بمجلة الأزهر، وإطلاق خدمة الرسائل الإخبارية عبر المنصات الرقمية، التي أسهمت في نشر الوعي بخدمات المركز، وإبراز الدور العالمي للأزهر الشريف بوصفه ملتقى لثقافات العالم.

