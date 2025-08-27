الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

FBI، فيتو
FBI، فيتو

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مساء اليوم الأربعاء:  نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي وجريمة كراهية.

 

مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 17 آخرين في إطلاق نار بمينيابوليس الأمريكية

وأفادت تقارير إخبارية، بمقتل 3 أشخاص من بينهم منفذ العملية وإصابة نحو 13 آخرين إثر حادث إطلاق النار داخل كنيسة بـمدينة مينيابوليس الأمريكية.

وكرت وسائل إعلام محلية في مينيابوليس الأمريكية اليوم نقلا عن إدارة شرطة المدينة أن الشرطة ورجال الإطفاء يتعاملون مع واقعة إطلاق نار حدثت اليوم الأربعاء في كنيسة على الجانب الجنوبي من المدينة.


إطلاق نار في كنيسة بمينيابوليس

وقالت سلطات المدينة على منصة إكس: "لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي. تم احتواء مطلق النار".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق علي الحادث: "تلقيت إحاطة عن حادث الهجوم في مينيابوليس وأتابع الوضع المروع".

وبحسب شبكة «العربية»، هرعت الشرطة الأربعاء إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا.

 

إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية

وكتب الحاكم تيم والتز على منصة إكس "أُبلغت عن إطلاق نار في مدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية وسنستمر في تحديث المعلومات مع ورودها".

وتأتي الحادثة بعد سلسلة من التقارير الكاذبة عن وجود مطلقي نار في حرم كليات أمريكية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مع عودة التلاميذ من عطلتهم الصيفية.

وقال والتز "أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع" بدون أن يقدم تفاصيل بشأن ضحايا محتملين.

