الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة

قضايا الدولة
قضايا الدولة
18 حجم الخط

وقَّع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة والأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ذلك في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها 

 

جاء ذلك في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، وحرصها على دعم برامج التدريب وبناء القدرات القانونية، وفي ظل التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة وجودة تأهيل المتدربين، ودعم برامج التحول الرقمي المعتمدة، من خلال إدراج دورة أساسيات التحول الرقمي FDTC وشهادتها المعتمدة  من المجلس الأعلى للجامعات، التي يمنحها مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالهيئة ضمن برامج تدريب وتأهيل القادة والضباط وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي الدورات المدنية، وطلبة الكليات العسكرية، كما تهدف إلى تفعيل التعليم والتدريب التشاركي بين أعضاء هيئة التدريس لدى الطرفين في مجالات التحول الرقمي المؤهلة للدراسات العليا، أو في مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا، بما يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية القدرات المهنية والقيادية، ودعم مهارات إدارة الأزمات واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ سياسات الدولة وخططها.

ويتولى مركز التدريب الرقمى والتطوير التقنى بالتعاون المشترك مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والتنسيق مع الأكاديمية، وإعداد التقارير اللازمة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها في الإطار المعتمد.

وفي ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة أعضاء قضايا الدولة أعضاء الأكاديمية العسكرية المصرية ا الأكاديمية العسكرية المصرية

مواد متعلقة

حيثيات إلغاء حكم بإلزام زوج بسداد 300 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة لحل خلافات أسرية

قرار جديد من مجلس الدولة بشأن انتخابات المحامين

حيثيات حكم إلغاء قرار جامعة عين شمس بعدم قبول المعيدين المتجاوزين 30 عاما

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية