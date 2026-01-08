الخميس 08 يناير 2026
حوادث

قرار جديد من مجلس الدولة بشأن انتخابات المحامين

نقابة المحامين
أصدر المستشار ناصر رضا عبد القادر أمين عام مجلس الدولة، قرارا بحظر إقامة أي مظاهر للدعاية الانتخابية لنقابة المحامين داخل مقرات المحاكم أو داخل الغرف المخصصة لهم، بفروع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والمحافظات.

مجلس الدولة يحظر الدعاية الانتخابية 

حمل القرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٦، ويتضمن عدم السماح المحامين بالدعاية داخل أروقة مجلس الدولة.

وكانت نقابة المحامين، قد أعلنت اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول المعلن.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 

وأشارت إلى صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى أنه تم جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الأخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11 نوفمبر والتي تشمل النقابات التالية:"  شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان". 

