بعد التمديد، استمرار التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

رئيس هيئة قضايا الدولة،
رئيس هيئة قضايا الدولة،
تواصل هيئة قضايا الدولة، التسجيل الإلكتروني لراغبي التقديم بمسابقة تعيينات بوظيفة مندوب مساعد، وذلك تنفيذًا لتعليمات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمي للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦.

 

جاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر في جودة واستكمال بياناتهم.  

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم. 

يُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًا لرؤية قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

 الدعم الفنى لمسابقة التعيينات عبر جروبات الواتس آب.

