أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات عنيفة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مؤكدة أنها أسقطت مسيرتين تابعتين للقوات السورية.

اشتباكات عنيفة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب

وقال المكتب الإعلامي لقوات قسد إن الجيش السوري استهدف بقصف واسع النطاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأضافت قوات قسد: "أسقطنا مسيرتين ونخوض اشتباكات عنيفة على جميع الجبهات".

 

قوات قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري

من جهة أخرى، أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف بالقذائف محيط مشفى الطب الجراحي في حي الشيخ هلال.

وكان الجيش السوري نشر سلسلة من الخرائط يدعو فيها إلى إخلاء مواقع عسكرية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، قال إنه سيتم استهدافها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجيش السوري أن المواقع المشار إليها تتخذها تنظيمات قسد مقرات عسكرية، ويتم استخدامها لتنفيذ عمليات قصف تستهدف أحياء مدينة حلب وسكانها، ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن المدنيين.

وأكد أن نشر الخريطة يأتي في إطار التحذير المسبق وحرصا على سلامة الأهالي، داعيا السكان إلى الابتعاد عن محيط الموقع المحدد تفاديا لأي مخاطر محتملة، ومشددا على أن الهدف من العملية هو وقف مصادر القصف التي تطال المدينة.

وفي هذا الصدد، أعلنت لجنة الاستجابة في حلب أنها استقبلت 142 ألف نازح من الشيخ مقصود والأشرفية بـ80 آلية نقل و12 مركز إيواء مؤقت في حلب وإعزاز وعفرين.​

وقالت إن قصف قسد محيط الممرات الإنسانية تسبب بـ10 قتلى و88 جريحا، مع عجز عن إجلاء مرضى عالقين بسبب المخاطر الأمنية على الفرق الطبية.​

سوريا قسد قوات سوريا الديمقراطية حلب الجيش السوري

