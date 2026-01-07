الحكومة السورية: بيان «قسد» عن الأوضاع الأمنية بحلب لا يعكس الواقع

18 حجم الخط

سوريا وحلب، أكدت الحكومة السورية في بيان عاجل أن ما ورد في بيان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن الأوضاع الأمنية في مدينة حلب يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات غير دقيقة، ولا يعكس حقيقة التطورات الميدانية على الأرض. وشددت الحكومة على أن الخطاب الوارد في بيان قسد يفتقر إلى المصداقية ويسهم في تشويه صورة الواقع الأمني في المدينة.



دمشق: نفي «قسد» وجودها العسكري في حلب يعفيها من أي دور أمني أو عسكري



وأشار البيان إلى أن تأكيد قسد عدم وجودها العسكري في مدينة حلب يُعد إقرارًا صريحًا يعفيها من أي مسئولية أو دور في الشأنين الأمني والعسكري داخل المدينة. واعتبرت الحكومة أن هذا التصريح ينفي أي مبرر للتدخل أو التأثير في إدارة الوضع الأمني بحلب.



الدولة السورية تطالب بخروج المجموعات المسلحة من الشيخ مقصود والأشرفية



وجددت الحكومة السورية مطالبتها بخروج جميع المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مؤكدة ضرورة تحييد المدنيين بشكل كامل وعدم الزج بهم في أي مواجهات أو صراعات مسلحة. وشدد البيان على أن سلامة المدنيين تمثل أولوية مطلقة في أي إجراءات أمنية تتخذها الدولة.

الحكومة: مقاربة أوضاع حلب يجب أن تقوم على سيادة الدولة ووحدة الأراضي

وأكد البيان أن أي مقاربة لمعالجة الأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، باعتبارهما أساسًا لا يمكن تجاوزه في التعامل مع الملفات الأمنية والسياسية، ومرتكزًا رئيسيًا لاستعادة الاستقرار الدائم في المدينة.



رفض رسمي للخطاب التحريضي والتهويل الإعلامي



وأعربت الحكومة السورية عن رفضها القاطع للخطاب التحريضي والتهويلي، معتبرة أنه يسهم في تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، ويعرقل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الاشتباكات داخل المدينة.



دمشق: حماية الأكراد وجميع المواطنين مسؤولية وطنية لا تقبل التفويض



واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية جميع المواطنين السوريين، بمن فيهم الأكراد، هي مسؤولية وطنية ثابتة تقع على عاتق الدولة، ولا تقبل المساومة أو التفويض لأي جهة كانت، مشددًا على التزام الحكومة بضمان الأمن والاستقرار لجميع أبناء حلب دون استثناء.

