بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب

أفادت قناة الإخبارية السورية، الثلاثاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

يأتي ذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات، حيث جاءت المواجهات عقب إقدام القوات الحكومية على إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الحيين باستخدام السواتر الترابية، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المنطقة.



وبحسب المصادر، الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.

من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، تعطيل الدوام في كافة الدوائر الرسمية، وتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات في حلب اليوم الثلاثاء.

واستثنى القرار الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والخدمات الطارئة للمواطنين.

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، لقناة الإخبارية السورية، إن القوات الحكومية وضعت خطة لتأمين وتطويق مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التي تمر منها الأسلحة والمواد الممنوعة لـ"قسد".

وأضاف عبد الغني، أن القوات الحكومية ترد على مصادر نيران قسد، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تحفر الأنفاق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأشار إلى أن خروقات قسد لم تتوقف في أحياء حلب الشرقية، لكنه لفت إلى أن خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية متاح، وأن القوات الحكومية تضمن أمنهم.



وفي سياق متصل، كان وكالة الأنباء السورية "سانا" ذكرت نقلا عن مصدر أمني في حلب، أن عنصرًا من قوى الأمن الداخلي استُشهد وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء استهداف حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود من قبل قوات "قسد".



بدورها، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، أمس الإثنين، التزام الجيش باتفاق 10 مارس الماضي، نافيا أي نية لعمليات عسكرية.

وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مشيرة إلى "التحركات تأتي بعد اعتداءات لقوات "قسد" واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".

وأضاف البيان، أن "الخطوة جاءت بعد اعتداءات متكررة من "قسد" على المدنيين والجيش"، متابعا: "لا نوايا لعمليات عسكرية".



وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.

