البوري بـ 170 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الخميس في البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت المحافظة استقرارا في أسعار البعض وانخفاض في الأخر.

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

شهد سوق السمك بالبحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وأيضًا السردين وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى الأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة فتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 70 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 150 إلى 170 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين 120 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 550 جنيها وأحيانا يصل إلى 800 جنيها للكيلو الواحد والمرجان يسجل 140 جنيها.

و سجل سمك البربوني سعر 240 جنيها للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 200 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 150 إلى 250 جنيها والسبيط 450 جنيهًا.

