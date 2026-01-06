محافظ البحيرة تشارك في احتفالات أعياد الميلاد بمطرانية دمنهور

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية بتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، بمقر المطرانية بدمنهور، في مشهد وطني يعكس عمق التلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

المناسبة تحمل في طياتها معاني السلام والمحبة

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن خالص التهاني، باسمها وباسم جميع مواطني محافظة البحيرة، لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنـيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها ولجميع الأخوة المسيحيين، مؤكدة على أن هذه المناسبة تحمل في طياتها معاني السلام والمحبة والفرح، ومتمنيةً لمصرنا الغالية دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أهمية تعزيز قيم المحبة والتسامح بين جميع أبناء الوطن، وأن وحدة الصف والتكاتف المجتمعي تمثل الركيزة الأساسية لدعم الاستقرار ودفع مسيرة التنمية، في ظل قيادة سياسية حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

تلاحم المسئولين مع أبناء الوطن يعكس وحدة الصف

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا إيلاريون عن تقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدكتورة جاكلين عازر وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية في خدمة المواطنين وتعزيز التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن تلاحم المسؤولين مع أبناء الوطن يعكس وحدة الصف وأهمية التعاون والعمل المشترك من أجل رفعة مصر، مشيرا إلى أن عيد الميلاد المجيد يحمل رسالة سلام وفرح ومحبة للعالم كله، ويعكس قيم التسامح والتآخي بين أبناء الوطن.

تعزيز روح التلاحم والوئام الوطني

كما قدم ممثلو الأزهر والأوقاف التهنئة بعيد الميلاد المجيد للقيادات التنفيذية والأمنية والحضور، مؤكدين أن هذه المناسبة تعكس قيم السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن، وتشكل فرصة لتعزيز روح التلاحم والوئام الوطني، معربين عن أصدق التمنيات بأن تسود بين الجميع أجواء الفرح والوحدة.

