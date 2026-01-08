الخميس 08 يناير 2026
محافظات

فريق إسعاف ينجح في إتمام عملية ولادة طارئة داخل سيارة بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
 شهدت محافظة الشرقية واقعة إنسانية بطولية، بعدما نجح فريق إسعاف الشرقية في إتمام عملية ولادة طارئة داخل سيارة الإسعاف، لسيدة فاجأتها آلام المخاض المبكر بقرية «غيتة» التابعة لمركز بلبيس، دون تسجيل أي مضاعفات، في تدخل سريع يعكس كفاءة وجاهزية الفرق الإسعافية. 

135 سيارة إسعاف في الميدان.. الشرقية تُعلن الطوارئ لتأمين انتخابات النواب 2025

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوجود حالة ولادة طارئة لسيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، وعلى الفور تم توجيه أقرب وحدة إسعافية متمركزة، تحمل كود (4045)، وعلى متنها المسعف محمد عبد الحميد محمد، وفني القيادة أحمد عيد السيد.

تسارعت وتيرة آلام المخاض بشكل مفاجئ

وبانتقال الفريق إلى موقع البلاغ، تبيّن أن السيدة في مرحلة متقدمة من المخاض، ما استدعى نقلها سريعًا إلى داخل سيارة الإسعاف تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى.

وأثناء التحرك، تسارعت وتيرة آلام المخاض بشكل مفاجئ، الأمر الذي تطلّب اتخاذ قرار فوري بإتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، حفاظًا على سلامة الأم والمولود.

تنفيذ البروتوكولات الطبية

وباشر المسعف تنفيذ البروتوكولات الإسعافية المعتمدة بدقة واحترافية، حيث تمت عملية الولادة بنجاح تام داخل السيارة قبل الوصول إلى المستشفى، أعقبها اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، والتي شملت قطع الحبل السري وتأمين المولود، وإجراء التشفيط لضمان فتح الممرات الهوائية، وتقديم الأكسجين والتدفئة اللازمة للطفل، وقياس علاماته الحيوية، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية للأم ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر.

استقرار الحالة الصحية للأم وطفلها وتمتعهما بحالة جيدة

وعقب الوصول إلى مستشفى بلبيس المركزي، جرى تسليم الأم ومولودها إلى الفريق الطبي المختص لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة، حيث أكدت التقارير الطبية الأولية استقرار الحالة الصحية للأم وطفلها وتمتعهما بحالة جيدة.

ولادة داخل سيارة إسعاف بالشرقية مرفق اسعاف الشرقية حوادث محافظة الشرقية أدارة صحة الشرقية اخبار محافظة الشرقية غرفة عمليات إسعاف الشرقية البروتوكولات الإسعافية

