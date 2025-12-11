بالأسماء، نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين، اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وبالإشارة إلى ما تم نشره سابقًا على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الأخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11 نوفمبر والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي تشمل النقابات الاتية: - شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان.

الكشوف النهائية للمرشحين



وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للمرشحين فقد تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الثانية عدد (735) مترشح وبعد الانتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الآتي: -

1- استبعاد عدد (3) ملف ترشح:

عدد (1) على مقعد النقيب

عدد (2) على مقعد الأعضاء

2- وقد تقدم عدد (5) مترشحين بالتنازل عن الترشيح

عدد (1) على مقعد الشباب

عدد (4) على مقعد الأعضاء

ليصبح إجمالي عدد المرشحين على كافة مقاعد المرحلة الثانية بعد استبعاد أسماء السادة المرشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (728) مترشح

1-عدد ( 77 ) على مقعد النقيب

2-عدد (122) على مقعد الشباب

3-عدد (528) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفقا للحصر العددي النهائي للسادة المرشحين للمرحلة الثانية فقد تم إعداد الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وفقا للمرفقات الآتية:

