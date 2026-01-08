استئناف المنصورة تلغي حكما بإلزام زوج بسداد 300 ألف جنيه بعد ثبوت صورية الإيصال

الخميس 08 يناير 2026
استئناف المنصورة تلغي حكمًا بإلزام زوج بدفع 300 ألف جنيه بعد ثبوت صورية الإيصال

محكمة
محكمة
في حكم قضائي فريد من نوعه، أصدرت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف المنصورة قرارًا بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم زوجًا بسداد 300 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، مؤكدة أن الإيصال محرر على بياض لحل خلافات أسرية وأنه لا يمثل دينًا حقيقيًا.

استندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي

واستندت المحكمة إلى تقرير الطب الشرعي والحكم الجنائي البات بالبراءة لانتفاء ركن التسليم، لتقطع بصورية الإيصال.

وأكدت أن توقيع الزوج على إيصال أمانة لضمان استقرار الحياة الزوجية لا يُنشئ علاقة مديونية. 

تتحصل الوقائع في أن المستأنف ضده (المدعي أصليًا) تقدم بطلب استصدار أمر أداء لإلزام المستأنف (المدعى عليه) بأداء مبلغ 300,000 جنيه قيمة إيصال أمانة. تم رفض أمر الأداء وتحددت جلسة لنظر الموضوع.

 تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وقدم المدعى عليه ما يفيد أن الإيصال كان "على سبيل الأمانة" ولإزالة خلاف زوجي (بين ابنه وزوجته)، وقدم صورًا من المحاضر الإدارية وأحكام الجنح المرتبطة (جنحة تبديد) التي قضي فيها ببراءته لانتفاء ركن التسليم.

