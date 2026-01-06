لمنع محاولات الغش، قرار جديد من الحكومة بشأن امتحانات الثانوية العامة

18 حجم الخط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.

مدبولي يتابع ترتيبات امتحانات الثانوية العامة ويطالب بتركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان

وفي وقت سابق اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مؤكدًا ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعيًا لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة

وخلال الاجتماع، شرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التصورات المطروحة التي يتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، على النحو الذي يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ وتضييق الخناق على مُحاولات الغش الفردي، أو الجماعي، للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تحديد مُفصل لوقائع الغش، والإجراءات التي تضمن شفافية ووضوح ضبط تلك الوقائع، والعقوبات التي سيتم فرضها على مرتكبيها، موضحًا أنه سيتم إعلان ذلك للرأي العام قبل البدء في أعمال الامتحانات، لتكون الأمور واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا: "هذه الظاهرة سيتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة".

90 ـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة

وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون كل لجان الامتحانات مُزودة بكاميرات مُراقبة، حيث أوضح الوزير أن ما بين 90 ـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة، تُصور مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حاليًا استكمال تركيب كاميرات مراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات.

كما وجه رئيس الوزراء بأن تتم مراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية، للتوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات المهمة، قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذها، بما يُسهم في ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.