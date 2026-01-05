وكيل تعليم كفر الشيخ يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية استعدادًا لانطلاق الامتحانات

18 حجم الخط

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لإدارات دسوق، وفوة وقلين ومطوبس، وذلك بقاعة دسوق، جاء ذلك استعدادا لعقد الامتحانات، التي ستبدأ، 17يناير الجاري.



حضر الاجتماع كل من فرج رياض مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعبد الله الحسيني مدير إدارة مطوبس التعليمية، والدكتور وائل هراس مدير إدارة دسوق، واحمد عبيد مدير إدارة فوه التعليمية، وهلال عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة والدكتورة هناء نويجي وكيل إدارة قلين.



أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع قطاع من القطاعات ال3، حتى لا يتكلف المشاركون في أعمال الامتحان أعباء السفر من مدارسهم وإدارتهم لمدينة كفر الشيخ.



ووجه جوده، بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعيًا الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.

