مركز مفاجئ للفراعنة، القيمة السوقية لمنتخبات ربع نهائي أمم أفريقيا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفريقية إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تشهد مواجهات قوية بين نخبة منتخبات القارة، في ظل تقارب فني كبير مدعوم بقيم سوقية مرتفعة لعدد من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات العالمية.

وجاء منتخب مصر في المركز الثامن والأخير بين المنتخبات.

ويلتقي في هذا الدور منتخب مالي مع السنغال، فيما يصطدم الكاميرون بنظيره المغرب، ويواجه الجزائر منتخب نيجيريا، بينما تجمع المباراة الأخيرة مصر وكوت ديفوار.

القيمة السوقية لمنتخبات ربع نهائي أمم أفريقيا 

ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في بيانات اللاعبين، تُعد هذه المنتخبات الأعلى من حيث القيمة السوقية بين فرق البطولة.

ويتصدر منتخب المغرب القائمة بقيمة سوقية بلغت 435.55 مليون يورو، يليه منتخب السنغال بقيمة 405.90 مليون يورو، ثم كوت ديفوار بـ370.80 مليون يورو.

وجاء منتخب نيجيريا في المركز الرابع بقيمة سوقية وصلت إلى 281.33 مليون يورو، يليه منتخب الكاميرون بـ 255.53 مليون يورو، ثم منتخب الجزائر بـ 237 مليون يورو، وجاء بعده منتخب مالي بقيمة 141.65 مليون يورو، وأخيرًا منتخب مصر بقيمة سوقية بلغت 136.20 مليون يورو.

الجريدة الرسمية