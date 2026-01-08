مدرب الكاميرون: الماضي لا يضمن الحاضر وهدفنا كتابة التاريخ بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

​أكد دافيد باجو، مدرب المنتخب الكاميروني، على صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع "الأسود غير المروضة" بالمنتخب المغربي ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، مشددًا على أن فريقه في "كامل التركيز" لتجاوز عقبة صاحب الأرض.

احترام الخصم وواقعية الطرح

​وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، أثنى باجو على التطور الكبير الذي يشهده المنتخب المغربي، معتبرًا إياه المنافس الأبرز في القارة حاليًا، حيث قال: “الماضي لا يضمن الحاضر، ونحن ندخل هذه المباراة بكامل تركيزنا دون الاعتماد على التاريخ”.

وأضاف: ​"المغرب يتربع حاليًا على قمة التصنيف للمنتخبات الإفريقية، مما يجعل مهمتنا أمامه غير سهلة على الإطلاق".

وأوضح المدرب الكاميروني أن قوة فريقه تكمن في الرغبة الجامحة لعناصره الشابة في إثبات ذاتهم، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز العالي، خاصة وأن قائمة المنتخب الكاميروني تضم مجموعة من اللاعبين الشباب.

وأكد باجو أن الحافز الأكبر للاعبيه هو "رغبتهم في تدوين أسمائهم في سجلات أبطال الكرة الإفريقية" عبر بوابة هذا النوع من المواجهات الكبرى.

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب المغرب أمام الكاميرون، غدا الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت المغرب.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع الفوز على جنوب أفريقيا، بنتيجة 2-1، في رابع مواجهات دور الـ 16.

