فنزويلا: مقتل 55 عسكريًا خلال عملية اعتقال مادورو

مادورو، أعلنت حكومتا فنزويلا وكوبا عن مقتل 55 عسكريًا خلال عملية الجيش الأمريكي اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت المصادر الرسمية أن العملية الأمريكية، التي وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها عدوانية ومفاجئة، التي استهدفت الإطاحة بـ الرئيس الفنزويلي مادورو بالقوة، أدت إلى خسائر بشرية كبيرة بين القوات المشاركة.

تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا واعتقال مادورو

وذكرت السلطات الفنزويلية أن العملية الأمريكية شملت تحركات عسكرية واسعة النطاق في مناطق متعددة، وترافقت مع اشتباكات عنيفة بين القوات المحلية والمهاجمين.

كوبا: العملية الأمريكية ضد فنزويلا تشكل انتهاكا صارخًا للسيادة الوطنية

وأكدت كوبا، حليفة فنزويلا، أن العملية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، واعتبرت أن عملية اعتقال مادورو تمثل تصعيدًا خطيرًا يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي. ودعت الحكومتان المجتمع الدولي إلى إدانة التدخل العسكري في فنزويلا، وضمان حماية حياة المدنيين والعسكريين.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء: إن الجيش الأمريكي هو القوة الوحيدة القادرة على تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية التي جرت كانت “ناجحة ومنظمة بدقة”.

ترامب: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة



وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام القوة عندما يكون ذلك في مصالح الأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن العملية تم التخطيط لها منذ أشهر، وأن القوات الأمريكية نفذت المهمة بقوات نخبة وبرمجة محكمة.

وتابع الرئيس الأمريكي: إدانة الديمقراطيين لعملية القبض على مادورو نفاق.

