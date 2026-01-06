الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فنزويلا: مقتل 55 عسكريًا خلال عملية اعتقال مادورو

فنزويلا وكوبا: مقتل
فنزويلا وكوبا: مقتل 55 عسكريًا خلال عملية اعتقال مادورو
18 حجم الخط

مادورو، أعلنت حكومتا فنزويلا وكوبا عن مقتل 55 عسكريًا خلال عملية الجيش الأمريكي اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

وأكدت المصادر الرسمية أن العملية الأمريكية، التي وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها عدوانية ومفاجئة، التي استهدفت الإطاحة بـ الرئيس الفنزويلي مادورو بالقوة، أدت إلى خسائر بشرية كبيرة بين القوات المشاركة.

 

تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا واعتقال مادورو 

وذكرت السلطات الفنزويلية أن العملية الأمريكية شملت تحركات عسكرية واسعة النطاق في مناطق متعددة، وترافقت مع اشتباكات عنيفة بين القوات المحلية والمهاجمين. 

 

كوبا: العملية الأمريكية ضد فنزويلا تشكل انتهاكا صارخًا للسيادة الوطنية

وأكدت كوبا، حليفة فنزويلا، أن العملية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، واعتبرت أن عملية اعتقال مادورو تمثل تصعيدًا خطيرًا يمكن أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي. ودعت الحكومتان المجتمع الدولي إلى إدانة التدخل العسكري في فنزويلا، وضمان حماية حياة المدنيين والعسكريين.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء: إن الجيش الأمريكي هو القوة الوحيدة القادرة على تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية التي جرت كانت “ناجحة ومنظمة بدقة”.

ترامب: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة


وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام القوة عندما يكون ذلك في مصالح الأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن العملية تم التخطيط لها منذ أشهر، وأن القوات الأمريكية نفذت المهمة بقوات نخبة وبرمجة محكمة.

وتابع الرئيس الأمريكي: إدانة الديمقراطيين لعملية القبض على مادورو نفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا كوبا عملية اعتقال مادورو اعتقال مادورو مادورو ترامب

مواد متعلقة

ترامب: الجيش الأمريكي هو الأكثر فتكًا في العالم

ترامب بعد اعتقال مادورو: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة

نجل مادورو باكيا أمام البرلمان الفنزويلي: الوطن في يد أمينة ووالداي سيعودان قريبا (فيديو)

فنزويلا وبلطجة ترامب.. أين يتجه العالم!
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية