أيمن عبد الوهاب: تحولات القرن الأفريقي ليست أزمات محلية بل انعكاس لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية

قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التطورات الحالية في منطقة القرن الأفريقي هي انعكاس مباشر للتغيرات العميقة التي تشهدها موازين القوى العالمية.

وأوضح "عبد الوهاب" خلال ندوة بعنوان "التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي وانعكاساتها على الأمن القومي المصري في ضوء التنافس الدولي والإقليمي" أن النظام الدولي يشهد تحولًا جذريًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن هذا التحول يتجسد في تراجع مفاهيم الأمن الجماعي والقانون الدولي ومؤسسات العدالة الدولية، وهو ما يعكس تغييرًا في الفلسفة الحاكمة للعلاقات الدولية وصعود منطق القوة وإعادة هندسة النفوذ على الساحة العالمية.

وأكد عبد الوهاب أن هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التنافس الدولي والإقليمي المتزايد على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في حماية مصالحها الاستراتيجية في تلك المنطقة الحيوية.





ثورة الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي باتا عنصرين حاسمين في إعادة تشكيل القوة العالمية

أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ثورة الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي أصبحا عنصرين حاسمين في إعادة تشكيل القوى العالمية.

وأشار إلى أن هذه التحولات تأتي في وقت يشهد فيه النموذج الغربي التقليدي تراجعًا نسبيًا، بينما يبرز صعود نماذج حضارية بديلة، وعلى رأسها النموذج الصيني، مما يُؤسس لمنظور فلسفي واستراتيجي جديد يحكم العالم في المرحلة المقبلة.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال ندوته "التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي وانعكاساتها على الأمن القومي المصري في ضوء التنافس الدولي والإقليمي" أن جوهر الصراع العالمي في العصر الراهن يتمحور حول السيطرة على الموارد النادرة المرتبطة بالثورتين التكنولوجيتين الرابعة والخامسة.

وأوضح أن أنماط الصراع العالمية لم تعد تقتصر على استخدام القوة العسكرية، بل تشمل أيضًا حروب النفوذ، حروب الوكالة، ورفع تكلفة الصراع على الخصوم.

وأشار إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الكبرى تبني استراتيجيات جديدة لمواكبة التحديات المتزايدة، وخاصة في مناطق استراتيجية مثل القرن الأفريقي، التي أصبحت ساحة حيوية للتنافس الدولي والإقليمي.

العالم يتجه نحو ما يمكن وصفه بـ«مجتمع المخاطر العالمي»

أشار الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن العالم يتجه نحو ما يمكن وصفه بـ "مجتمع المخاطر العالمي"، حيث تزداد حدة الصراعات وتصبح أكثر خطورة على المجتمعات.

وأكد أن إدارة الصراعات أصبحت تحل محل فكرة إنهائها بشكل كامل، حيث يتم اللجوء إلى هدن مؤقتة أو توافقات مرحلية بين القوى المتنافسة، دون القدرة على القضاء التام على أسباب النزاع.

وأوضح "عبد الوهاب" خلال ندوته "التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي وانعكاساتها على الأمن القومي المصري في ضوء التنافس الدولي والإقليمي" أن المرحلة المقبلة ستغلب عليها الطبيعة الصراعية، مما يفرض ضرورة التركيز على تقليل تكلفة الصراعات، تمهيدًا لإمكانية بناء توافقات مستقبلية من شأنها تحقيق قدر من الاستقرار والأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا التحول في طبيعة الصراعات يعكس تغييرًا جوهريًا في كيفية إدارة الأزمات العالمية، داعيًا إلى تبني استراتيجيات مرنة يمكن أن تحافظ على التوازن بين القوى المتنافسة، وتحمي المصالح الوطنية في عالم متغير ومليء بالتحديات.

