الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

محلل سياسي يكشف موقف القوى العالمية من "سوريا الجهادية"

أحمد الشرع الشهير
أحمد الشرع الشهير بالجولاني، فيتو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا تأتي في سياق مساعي الدول المختلفة سواء كانت في الإقليم أو خارجه؛ بهدف تعظيم مكتسباتها ومصالحها داخل سوريا بعد انتهاء نظام بشار الأسد وفي ظل التطورات الجديدة، فضلًا عن إظهار الدعم والمساندة للسلطة الانتقالية الجديدة.

 

دعم أحمد الشرع

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ السلطة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع ما كان لها أن تتجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة دون الدعم من قبل المجتمع الدولي ودول الجوار على كافة الأصعدة السياسي والاقتصادي والأمني.

 

الأيدولوجية الإسلامية الجهادية في سوريا

وأشار إلى أن هناك رسائل مهمة يتم توصيلها للحكومة السورية الجديدة أن المجتمع الدولي متخوف من نوايا هذه الحكومة بسبب خلفياتها الأيدولوجية الإسلامية الجهادية.

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وتابع: «فضلًا عن التأكيد على ضرورة أن تكون سوريا لجميع السوريين وأن يكون هناك نظام سياسي تعددي يتسع ليشمل كل ألوان الطيف السياسي والإثني، وأن المجتمع الدولي لن يقبل باستبدال نظام استبدادي عسكري بآخر ديموقراطي جهادي، ومن ثم هذه الرسائل تعتبر مهمة لأنها تأتي من أكثر من طرف بأن العالم سيتقبل سوريا الجديدة، لكن لم يتقبل سوريا جهادية أو حكم إسلامي راديكالي».

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سوريا الجهادية سوريا أحمد الشرع الأردن القاهرة الاخبارية بشار الأسد

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