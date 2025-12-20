محمود مسلم: السودان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري.. وكل الخيارات مفتوحة

18 حجم الخط

مصر تدعم حقوق الشعب السوداني وترفض مخططات التقسيم وهدم المؤسسات الوطنية

قال الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ: إن دولة السودان الشقيق تمثل بعدًا استراتيجيًا هامًا بالنسبة إلى مصر، وأمنها جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري من اتجاه الجنوب، ومن ناحية البحر الأحمر، إضافة إلى وجود علاقات قوية رسميًا وشعبيًا بين مصر والسودان على مدار التاريخ، لافتًا أن البلدين وقعا اتفاقية دفاع مشترك في العام 2021.



وأضاف مسلم خلال لقاء مع قناة الغد مع الإعلامي سامي كليب: «البيان المصري بشأن ما يجري في السودان هو الأقوى منذ بداية الأزمة، وتحدث عن خطوط حمراء واضحة، وهذه الخطوط الحمراء اليوم في السودان تشبه الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بالنسبة لليبيا لحمايتها من التدخل الخارجي في شئونها الداخلية»، مشيرا إلى أن مصر لا تقبل تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية لا يمكن الاعتراف بها أو قبولها أو السماح استمرارها، مؤكدًا أن مصر ترفض هدم المؤسسات السودانية الرسمية، وهذا الموقف يأتي في ضوء مبدأ ثابت من مبادئ السياسة الخارجية للقاهرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على احترام المؤسسات الوطنية وسيادة الدول ورفض الكيانات الموازية.



وتابع: «هناك حجة بتغلغل الإخوان في الجيش السوداني من أجل السيطرة على الشأن الداخلي السوداني، ومن ثوابت القاهرة أنها لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، لكن هذا لا يمنع مصر من الوقوف مع الشعب السوداني، وحماية أمنها القومي في الجنوب، والجميع يعرف موقف مصر دولة وشعبا من جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة"، مؤكدًا أن الموقف الواضح لمصر هو الوقوف مع الشعب السوداني والمؤسسات الرسمية السودانية، والتمسك بعدم تقسيم الأراضي السودانية، والحفاظ على الأمن القومي المصري في آن واحد.

وأوضح مسلم أن زيارة البرهان إلى مصر تأتي في إطار دعم الدولة المصرية للجيش والشعب السوداني، خاصة في طل ما يتعرض له الشعب السوداني الشقيق من مجازر واستهداف البنى التحتية والمستشفيات، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات مفتوحة وفقا لمقتضيات الأمن القومي المصري، لكن مصر تركز جهودها في الوقت الحالي في الحشد الدولي لدعم السودان ولفت نظر المنظمات الدولية لما يجري على الأراضي السودانية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المصرية في الرباعية الدولية من أجل وقف الحرب في السودان.

