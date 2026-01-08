الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

انقطاع المياه والكهرباء عن أكثر من مليون أسرة أوكرانية بسبب هجوم روسي

أُعلن نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا أوليكسي كوليبا، اليوم الخميس، أن أكثر من مليون أسرة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا باتت محرومة من المياه والكهرباء بعد ضربات روسية ليلية استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وأوضح أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك".

وكان هجوم روسي واسع النطاق بمسيّرات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل عن منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا الأوكرانيتين ما ترك الآلاف بدون كهرباء أو تدفئة، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة ليل الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الثامن من يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت، أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 مسيرة فوق بحر آزوف، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، و11 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وتابع البيان أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة إلى مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.

وتسببت ضربات جوية روسية، شنت أمس الأربعاء في انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتين بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، في بيان لها على "تليجرام"، إنه "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل، وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".

وأكدت رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو، أن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.

وأضافت سفيريدينكو، عبر حسابها على "تيلجرام" "تتعرض أنظمة الطاقة في أوكرانيا لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالضوء والتدفئة".

وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطًا إضافيًّا على البنية التحتية الحيوية".

