هل إضافة الحليب لعصائر الفاكهة يفقدها فوائدها؟ أخصائية تغذية تجيب

العصائر الطبيعية من المشروبات اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار وتحرص الأمهات على تقديمها باستمرار لأنها خيبة ذكية لتقديم الفاكهة للصغار.

وجرت العادة فى مصر على إضافة اللبن الحليب إلى عصائر الفاكهة لإضفاء مذاق مميز ورفع القيمة الغذائية دون معرفة إذا كان ذلك مفيدا أم ضارا بالصحة.

فوائد إضافة اللبن الحليب إلى عصائر الفاكهة

تقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن إضافةإضافة اللبن الحليب إلى عصائر الفاكهة لا يفقدها قيمتها الغذائية، بل غالبا يزيدها تنوع وفائدة، واللبن يضيف بروتين عالي الجودة وكالسيوم وفيتامين D، وبالتالى يعزز الفاكهة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويعطي شعور أكبر بالشبع ويفيد في زيادة الوزن الصحي أو للأطفال، حيث يصبح العصير أقرب إلى وجبة متكاملة بدل كونه مشروب فقط.

هل إضافة اللبن الحليب إلى عصائر الفاكهة يفقدها قيمتها

تأثير اللبن الحليب على عصائر الفاكهة

وأضافت مرام، لا تفقد الفاكهة قيمتها بسبب اللبن الحليب، لكن قد يحدث الآتي:-

فيتامين C قد يرتبط قليلا بالكالسيوم، لكن لا يختفي ولا يدمر.

إضافة السكر أو المثلجات قد تجعل المشروب عالي السعرات والسكريات.

بعض الأشخاص يصابون بنفخة أو عدم ارتياح إذا لديهم عدم تحمل اللاكتوز.

الفواكه الحمضية جدا مع الحليب قد تسبب تكتل وليس ضرر غذائي.

وتابعت، أن الأفضل استخدام حليب طازج أو قليل الدسم، وتجنب إضافة سكر إلى عصائر الفاكهة، وتكفي الفاكهة للتحلية، كما يجب شرب العصير فورا بعد تحضيره، ويمكن استبدال الحليب لمن لا يتحمله بحليب اللوز، أو حليب جوز الهند، أو حليب الصويا.

