7 عصائر طبيعية تزيد من الشعور بالشبع وتساعد على خسارة الوزن

يعد تناول عصير الفاكهة أو الخضار بنسبة 100% يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن والصحة العامة.

وبرغم اقتراح الخبراء تناول الفواكه والخضروات كاملة بدلًا من العصائر، التي توفر فقط محتوى الماء والفيتامينات والمعادن.

لكن العصائر يمكن أن تكون طريقة سريعة ومريحة لضغط بعض العناصر الغذائية الإضافية في النظام الغذائي وتعزيز فقدان الوزن، على الرغم من أن فقدان الوزن يتحقق بشكل أفضل من خلال استهلاك الماء وزيادة تناول الفواكه والخضروات.

ومع ذلك، فإن بعض أنواع العصائر تحتوي على نسبة عالية من السكر ومنخفضة الألياف، مما قد يزيد من تناول السعرات الحرارية وحتى يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هذا ينطبق بشكل خاص على العصائر التي يتم شراؤها من المتاجر، والتي غالبًا ما تكون محملة بالسكر والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة وليست عصيرًا بنسبة 100%.

ويحتاج المصابون بـ مرض السكري إلى توخي الحذر بشكل خاص من شرب العصائر الزائدة لأنها عبارة عن كربوهيدرات بسيطة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بسهولة، بدلًا من ذلك، يمكن استخدام الخلاط، وهذه الطريقة مفضلة لأنها تحتفظ بكمية أكبر من الألياف، مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وإدارة الجوع.

1. عصير الكرفس

أصبح عصير الكرفس مؤخرًا مكونًا شائعًا بين المستهلكين المهتمين بالصحة، وهذا لأنه ليس منخفض السعرات الحرارية فحسب (يحتوي كوب واحد على 33 سعرة حرارية) ولكنه يتكون أيضًا من أكثر من 95٪ من الماء.

أظهرت المراجعات أن اختيار الأطعمة والمشروبات ذات الكثافة المنخفضة من السعرات الحرارية، مثل الخضروات، واتباع نظام غذائي قائم على النباتات يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن وفقدان الدهون.

يعد عصير الكرفس أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ومحاربة الالتهابات.

2. عصير البنجر

غالبًا ما يستهلك الرياضيون عصير البنجر عندما يتطلعون إلى تعزيز أدائهم، وذلك لأن هذا العصير يحتوي على مركبات مفيدة مثل النترات الغذائية.

فتناول عصير البنجر بشكل متكرر ومتسق، إلى جانب مكملات أخرى، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأداء الرياضي، وخاصة عند ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة.

كما يُنصح بتناول عصير البنجر بشكل متكرر للرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل العالية، حيث يمكن أن تساعد النترات الغذائية في:

زيادة كفاءة العضلات

زيادة القدرة على التحمل

خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية

دعم صحة القلب والدماغ

تحسين وظائف العضلات الهيكلية

وفي الوقت نفسه، فإن البنجر الكامل الخام منخفض السعرات الحرارية ومحمل بالألياف، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في:

دعم الانتظام

إبطاء إفراغ المعدة

الشعور بالشبع لفترة أطول لتعزيز إدارة الوزن

نظرًا لأن معظم محتوى الألياف في البنجر يتم التخلص منه أثناء عملية العصير، فإن عصير البنجر عمومًا لا يحتوي على كميات كبيرة من هذه المغذيات، ومع ذلك، فهو خيار عصير منخفض السعرات الحرارية ومغذي إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن.

3. عصير الرمان

بالإضافة إلى كونه لذيذًا ومنعشًا، فإن عصير الرمان بنسبة 100% هو مشروب صحي قد يدعم فقدان الوزن.

فيعد عصير الرمان مفيدًا لفقدان الوزن، وخاصةً بسبب نشاطه المضاد للأكسدة ومحتواه من البوليفينول، حيث ارتبطت البوليفينولات بتأثيرات قمع الشهية.

هذه العوامل مجتمعة تعطي عصير الرمان:

تأثيرات مضادة للسمنة

تأثيرات مضادة للالتهابات

تأثيرات مضادة للسرطان

وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن الرمان الكامل قد يساعد في علاج مرض السكري من النوع 2 ويمنع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي بخلاف ذلك إلى زيادة الشعور بالجوع.

4. عصير الخضار الخضراء

على الرغم من أن المكونات الدقيقة للعصائر الخضراء يمكن أن تختلف، إلا أن معظمها يتميز بالخضروات الورقية الخضراء مثل:

الكرنب

السبانخ

الملفوف

هذه المكونات غنية بالألياف ومنخفضة السكر ومليئة بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات.

وتظهر الدراسات أن زيادة تناولك للفواكه والخضروات الكاملة قد تكون مرتبطة بانخفاض وزن الجسم وانخفاض خطر زيادة الوزن وزيادة الدهون بمرور الوقت.

وقد وجدت دراسات إضافية حول تناول الفواكه والخضروات الكاملة للنساء فقط نتائج مماثلة في إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل تخصيص العصائر الخضراء لتناسب براعم التذوق لديك عن طريق تبديل المكونات المفضلة لديك. للحصول على عصير أخضر بسيط يمكنك صنعه في المنزل، حاول مزج السبانخ والخيار والتفاح الأخضر والكرفس.

5. عصير البطيخ

بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، فإن البطيخ مصدر رائع للمغذيات الدقيقة الصحية للقلب مثل البوتاسيوم مضادات الأكسدة التي تدعم المناعة مثل فيتامين أ وفيتامين ج.

كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يساعد على إنقاص الوزن والشعور بالشبع.

6. عصير الليمون والزنجبيل الأخضر

يمكن أن يكون عصير الليمون والزنجبيل الأخضر إضافة لذيذة لنظام غذائي متوازن لفقدان الوزن.

على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد الليمون في إضافة نكهة مميزة إلى المشروب مع إضافة بعض مضادات الأكسدة الإضافية

كما أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يساعد في:

تعزيز التمثيل الغذائي

تقليل الشهية

تعزيز فقدان الوزن

مثل عصير الرمان، يحتوي الزنجبيل أيضًا على ملف مضاد للأكسدة مثير للإعجاب له تأثيرات علاجية ووقائية متعددة، مثل:

مضاد للسرطان

مضاد للسكري

مضاد للقرحة

7. عصير الجزر

يعتبر مشروب عصير الجزر خيارًا غنيًا بالعناصر الغذائية ويحتوي على الكثير من فيتامين أ والكاروتينات الصحية الأخرى في كل وجبة.

يمكن أن يساعد خلط الجزر النيئ بدلًا من عصره أيضًا في:

زيادة تناول الألياف

تعزيز الشعور بالشبع

تنظيم الشهية

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزر غني بالكاروتينات، وهو نوع من الصبغة النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات.

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