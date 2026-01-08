الخميس 08 يناير 2026
الجيش الروسي يعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الثامن من يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت، أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 مسيرة فوق بحر آزوف، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، و11 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

وتابع البيان أنه تم كذلك إسقاط وتدمير 6 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة الى مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.

هجوم روسي على أوكرانيا 

وتسببت ضربات جوية روسية، شنت أمس الأربعاء في انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل في منطقتين بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت تقارير محلية أن المستشفيات والمنشآت الحيوية في المنطقتين تعمل بمصادر كهرباء احتياطية، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل من أجل إعادة التيار وكذلك المياه وخدمات التدفئة التي تعطلت هي الأخرى.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، في بيان لها على "تليجرام"، إنه "نتيجة للهجوم، أصبحت منطقتا دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا بدون كهرباء بشكل شبه كامل، وتعمل المرافق الحيوية بمصادر كهرباء احتياطية".

وأكدت رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو، أن تساقط الثلوج الوشيك وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر من المرجح أن يضاعف اضطرابات شبكات الكهرباء والتدفئة.

وأضافت سفيريدينكو، عبر حسابها على "تيلجرام" "تتعرض أنظمة الطاقة في أوكرانيا لهجمات من العدو كل يوم، ويعمل موظفو قطاع الطاقة في ظروف صعبة للغاية لتزويد الأفراد بالضوء والتدفئة".

وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية يضع ضغطًا إضافيًّا على البنية التحتية الحيوية".

الجيش الروسي مسيرة أوكرانية أوكرانيا روسيا

