الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى قها بالقليوبية ينقذ مريضًا في حالة حرجة بعد حادث سير

مستشفي قها المركزي،
مستشفي قها المركزي، فيتو

نجح فريق طبي بمستشفى قها المركزي بالقليوبية في إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الطوارئ في حالة خطرة إثر تعرضه لحادث سير، حيث كان يعاني من تدهور شديد في درجة الوعي وعدم استقرار العلامات الحيوية.

محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود كسر منخسف مضاعف في عظام الجمجمة بالجانب الأيسر، مع تجمع دموي خارج الأم الجافية وكدمة نازفة في أنسجة المخ.

وعلى الفور جرى التدخل الجراحي العاجل بقيادة الدكتور شوقي المليجي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد نجيب أخصائي التخدير، وبمشاركة فريق التمريض برئاسة ميس ثناء إبراهيم، حيث تم رفع الكسر وإصلاح قطع بالأم الجافية وتفريغ التجمع الدموي وعلاج الكدمة النازفة.

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة بعد استقرار علاماته الحيوية وبدء استعادة الوعي تدريجيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي قها مستشفى قها المركزى محافظ القليوبية

مواد متعلقة

مستشفى بنها الجامعي: 367 حالة تسمم خلال شهر أغسطس

إنشاء أول معمل بحثي مشترك بين جامعتي بنها والصين

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الدوري لبحث مطالب ومشكلات المواطنين

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

5 مزايا للكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads