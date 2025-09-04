مستشفى قها بالقليوبية ينقذ مريضًا في حالة حرجة بعد حادث سير

نجح فريق طبي بمستشفى قها المركزي بالقليوبية في إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الطوارئ في حالة خطرة إثر تعرضه لحادث سير، حيث كان يعاني من تدهور شديد في درجة الوعي وعدم استقرار العلامات الحيوية.

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود كسر منخسف مضاعف في عظام الجمجمة بالجانب الأيسر، مع تجمع دموي خارج الأم الجافية وكدمة نازفة في أنسجة المخ.

وعلى الفور جرى التدخل الجراحي العاجل بقيادة الدكتور شوقي المليجي استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد نجيب أخصائي التخدير، وبمشاركة فريق التمريض برئاسة ميس ثناء إبراهيم، حيث تم رفع الكسر وإصلاح قطع بالأم الجافية وتفريغ التجمع الدموي وعلاج الكدمة النازفة.

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة بعد استقرار علاماته الحيوية وبدء استعادة الوعي تدريجيًا.

