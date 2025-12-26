النيران تلتهم سيارة على الطريق الزراعي السريع بالبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق التهم سيارة على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية.

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، اشتعال سيارة ربع نقل، وتمت السيطرة عليها دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة.

اشتعال سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع اشتعال سيارة ربع نقل أمام قرية صفط الحرية بنطاق ذات المركز، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية.

تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

