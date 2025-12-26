الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيران تلتهم سيارة على الطريق الزراعي السريع بالبحيرة

اشتعال سيارة
اشتعال سيارة
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق التهم سيارة على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، دون وقوع إصابات بشرية. 

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، اشتعال سيارة ربع نقل، وتمت السيطرة عليها دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة.

اشتعال سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع اشتعال سيارة ربع نقل أمام قرية صفط الحرية بنطاق ذات المركز، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية.

تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الحماية المدنية بالبحيرة حريق سيارة محافظة البحيرة الطريق الزراعي السريع إيتاى البارود

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

محمد الشناوي أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النصر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي

تشكيل مباراة جزر القمر وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2025

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر رجب 1447 هجريا

هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ الإفتاء تحسم الجدل

مع بداية شهر رجب، تعرف على وقت التسمية عند الذبح وحكم نسيانها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads