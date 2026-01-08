شطة يكشف أضرار إقامة بطولة أمم أفريقيا كل 4 سنوات

18 حجم الخط

أكد عبد المنعم شطة، نجم الأهلي السابق، أن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات تُعد قرارًا سلبيًا سيؤثر بشكل مباشر في تطوير كرة القدم في القارة السمراء، مشددًا على أن النظام السابق بإقامة البطولة كل سنتين كان يخدم الكرة الأفريقية بشكل أفضل.

وقال شطة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC، إن تنظيم البطولة كل 4 سنوات سيؤدي إلى حرمان العديد من الدول الإفريقية من استضافة الحدث القاري لفترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يقلل من فرص تطوير البنية التحتية والملاعب في تلك الدول.

وأضاف أن إقامة البطولات القارية كل موسمين كانت تساهم بشكل واضح في تطوير الكرة الإفريقية، مستشهدًا بتجربة أنجولا التي لم تكن تمتلك قبل استضافة البطولة سوى ملعب واحد، قبل أن تنجح في إنشاء أربعة ملاعب على أعلى مستوى بفضل الاستعداد لتنظيم البطولة.

وأوضح شطة أن القارة الإفريقية تعاني من العديد من المشكلات، سواء على مستوى الملاعب أو البنية التحتية بشكل عام، مؤكدًا أن تقليل عدد البطولات سيؤثر سلبًا على خطط التطوير، ولن يساعد الاتحادات المحلية على تحسين منشآتها الرياضية.

وانتقد نجم الأهلي السابق آلية اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري عرض الأمر على الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي قبل اعتماده، مؤكدًا أن انعقاد الجمعية العمومية كان واجبًا قبل إقرار هذا التغيير.

وكشف شطة عن وجود ضغوط من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، لإقامة البطولة كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أن الضغوط الخارجية ليست جديدة، حيث تعرض الراحل عيسى حياتو لضغوط مماثلة من الاتحاد الأوروبي في السابق، لكنه رفضها وأكد حينها أن إفريقيا بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية، وهو ما يتحقق من خلال إقامة البطولة كل سنتين.

حياتو تمسك بإقامة أمم أفريقيا كل عامين

واختتم شطة تصريحاته بتأكيد أن عيسى حياتو أوصى الجمعية العمومية قبل رحيله بالتمسك بنظام إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، لما له من دور محوري في تطوير كرة القدم الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.