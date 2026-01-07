أمم أفريقيا، لاعب الجزائر يعتذر عن تصرفه مع مشجع الكونغو

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تقدم محمد أمين عمورة لاعب المنتخب الجزائري باعتذار عن تصرفه المسيء تجاه مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

اعتذار رسمي من لاعب الجزائر

وقال محمد أمين عمورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:المباراة ضد الكونغو الديمقراطية كانت مباراة كبيرة، قوية جدًا، مع الكثير من التوتر والعاطفة على أرض الملعب”.

وأضاف:”أريد أن أوضح شيئًا: في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما كان يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات، أردت فقط المزاح، بروح طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص”.

وأكمل:”أنا أحترم الكونغو الديمقراطية وفريقها، أتمنى لهم الأفضل وأتمنى أن يتأهلوا لكأس العالم، إذا تم تفسير سلوكي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر بصدق".

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يتقابل الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا مع الفائز من مباراة المغرب ضد الكاميرون في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا، يوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

وتأهل منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

