الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، لاعب الجزائر يعتذر عن تصرفه مع مشجع الكونغو

محمد أمين عمورة ومشجع
محمد أمين عمورة ومشجع الكونغو، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تقدم محمد أمين عمورة لاعب المنتخب الجزائري باعتذار عن تصرفه المسيء تجاه مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

اعتذار رسمي من لاعب الجزائر

وقال محمد أمين عمورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:المباراة ضد الكونغو الديمقراطية كانت مباراة كبيرة، قوية جدًا، مع الكثير من التوتر والعاطفة على أرض الملعب”.

وأضاف:”أريد أن أوضح شيئًا: في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما كان يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات، أردت فقط المزاح، بروح طيبة، دون أي نية سيئة أو رغبة في استفزاز أي شخص”.

وأكمل:”أنا أحترم الكونغو الديمقراطية وفريقها، أتمنى لهم الأفضل وأتمنى أن يتأهلوا لكأس العالم، إذا تم تفسير سلوكي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر بصدق".

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة منتخب نيجيريا في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

ومن المقرر أن يتقابل الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا مع الفائز من مباراة المغرب ضد الكاميرون في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا  

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا، يوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

وتأهل  منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا المنتخب الجزائري موعد مباراة الجزائر ونيجيريا محمد أمين عمورة مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية

مواد متعلقة

أمم أفريقيا، أغلى 5 لاعبين في مصر وكوت ديفوار قبل مواجهة الكان

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، طوارئ في المغرب لاستعادة نجم المنتخب قبل مواجهة الكاميرون

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية